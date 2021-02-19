Son dakika haber: Pakistan'dan Hindistan'a, 68 kişinin öldüğü tren kazası ile ilgili "adalet" çağrısı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan, Yeni Delhi'ye, 2007 yılında Hindistan'da bir yolcu treninde meydana gelen ve çoğu Pakistanlı 68 kişinin ölümüne neden olan patlamalarla ilgili failleri adalete teslim etme çağrısında bulundu.
Pakistan, Yeni Delhi'ye, 2007 yılında Hindistan'da bir yolcu treninde meydana gelen ve çoğu Pakistanlı 68 kişinin ölümüne neden olan patlamalarla ilgili failleri adalete teslim etme çağrısında bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhauta Ekspresi (Dostluk Ekspresi) treninde, 18 Şubat 2007'de meydana gelen patlamaların faillerinin bir an evvel bulunmasını istedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Samjhauta Ekspresi terör saldırısı kurbanlarının adalet beklediği" belirtildi.
Açıklamada, terör kurbanları için adaletin sağlanamamasının, Hindistan'da terör saldırılarının faillerinin "cezadan muaf tutulması kültürünün" doğrulanması anlamına geldiği kaydedildi.
Samjhauta Ekspresi terör saldırısı
Samjhauta Ekspresi'nin (Dostluk Ekspresi) 2 vagonu, 2007 yılında Yeni Delhi yakınındaki Dewana istasyonu dışında meydana gelen patlamalar nedeniyle alev almıştı.
Yeni Delhi'den Pakistan sınırından önceki son durak olan Attari'ye giden ve Pakistan'ın Lahor şehrine gidecek yolcuları taşıyan trende, 44'ü Pakistanlı 68 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının planlayıcısı olduğu düşünülen Sunil Joshi isimli kişi, Aralık 2007'de Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, evinin yakınında vurularak öldürülmüştü.
Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı, sanıklar hakkında 2011 yılında taammüden adam öldürme suçlamasıyla dava açmıştı.
2019 yılında, davada yargılanan 4 Hindu hakkında, delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti.
Pakistan, Hindistan'dan dava sürecinin hızlandırılmasını talep ediyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere