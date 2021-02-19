Son dakika haber: Pakistan'dan Hindistan'a, 68 kişinin öldüğü tren kazası ile ilgili "adalet" çağrısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan, Yeni Delhi'ye, 2007 yılında Hindistan'da bir yolcu treninde meydana gelen ve çoğu Pakistanlı 68 kişinin ölümüne neden olan patlamalarla ilgili failleri adalete teslim etme çağrısında bulundu.