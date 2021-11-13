Son dakika haber! Pakistan'daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Pakistan'daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pakistan'daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü

Son dakika habere göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADIN CİNAYETİ ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - 2

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADIN CİNAYETİ ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - 2

 Kesik baş cinayeti davasında müebbet hapse çarptırılan kadın operasyonla yakalandı

Kesik baş cinayeti davasında müebbet hapse çarptırılan kadın operasyonla yakalandı

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title