Son dakika haber! Pakistan'daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberler e göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.
Bombalı saldırıda 2 polis öldü.
Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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