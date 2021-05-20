Son dakika haber... Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Pakistan'ın Sindh eyaletinde seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yetkililer, Multan'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsünün Sukkur yakınlarında aşırı hız sebebiyle devrildiğini belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, kaza anında yolcuların büyük kısmının uyuduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı