Son dakika haber... Pakistan'da trafo patlaması sonucu 6 kişi öldü
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Son dakika haber... Pakistan'da trafo patlaması sonucu 6 kişi öldü

Son dakika haber... Pakistan'da trafo patlaması sonucu 6 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Haydarabad Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından Latifabad ilçesinde son 2 haftadır yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle yeni bir trafo kurulumu gerçekleştirildiği sırada patlama meydana geldi.

Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle çevredeki ev ve araçlar da zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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