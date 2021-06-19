Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü
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Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü

Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker öldü, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker öldü, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Spinvam kasabasında güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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