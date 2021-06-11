Son dakika haber! Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü
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Son dakika haber! Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü

Son dakika haber! Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Karan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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