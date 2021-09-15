Son dakika haber: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü, 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü, 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 asker öldü, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 asker öldü, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Asman Manza kasabasında operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 7 asker hayatını kaybetti, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediği belirtilmedi.

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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