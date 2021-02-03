Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

03.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:14
Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Mir Ali kasabasında güvenlik kuvvetlerinin teröristlere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin yaşamını yitirdiği ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduklarına dair açıklama yapılmadı.

Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede TTP'ye operasyonlar düzenliyor

Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde, 1 Ocak'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kadıköy Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 22:14:48. #1.16#
title