Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
Son dakika haberleri... Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Mir Ali kasabasında güvenlik kuvvetlerinin teröristlere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin yaşamını yitirdiği ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduklarına dair açıklama yapılmadı.
Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede TTP'ye operasyonlar düzenliyor
Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde, 1 Ocak'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı