Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
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Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

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Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Araçlar ateşe verilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı, en az 40 polis de yaralandı.

Pakistan'da dün Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçilerinin Lahor kentinde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde gerçekleştirdiği protestolar bugün de devam etti. TLP destekçileri, araçları ateşe vererek bazı yolları trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis ise öfkeli protestoculara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Sokaklar savaş alanına dönerken, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca en az 40 polisin de yaralandığı aktarıldı. - KARAÇİ

Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi
Son dakika haber | Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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