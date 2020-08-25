Son dakika haber | Pakistan'da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Pakistan'da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Son dakika haber | Pakistan'da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
25.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:10

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi'de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi'de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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Kaynak: AA

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