Son dakika haber! Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

- Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

PEŞAVER - Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, park halindeki polis aracını hedef aldı. El bombasıyla düzenlenen saldırıda sürücü koltuğundaki polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Peşaver kentindeki Hayatabad Tıp Kompleksi'ne kaldırdı. Patlamanın ardından saldırganların kaçtığını açıklayan polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika haber! Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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