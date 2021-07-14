Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı
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Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı Pakistan'da inşaat halindeki baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı

PEŞAVER - Pakistan'da inşaat halindeki baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Yukarı Kohistan bölgesinde inşaatı devam eden bir baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar Pattan İlçe Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden 6'sının Çin uyruklu, 2'sinin ise paramiliter güvenlik görevlisi olduğu belirlendi.

Patlamanın ardından 1 Çinli mühendis ve 1 askerin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bombalı saldırı olduğundan şüphelenildiği öğrenildi.

Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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