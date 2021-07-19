Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı
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Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı Pakistan'da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı yaralının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor. Ranjanpur bölgesinden gelen Sialkot kentine yola çıkan yolcu otobüsü Kurban Bayramı'n münasebetiyle evlerine dönenleri taşıyordu. Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, kazada hayatını kaybedenleri için büyük üzüntü içinde olduğunu belirtirken, yaralılar için sağlık hizmeti sağlamaya talimat verdi.

Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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