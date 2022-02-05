Son dakika haber! Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 9'a yükseldi
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Son dakika habere göre Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya 2 Şubat'ta düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda ölen askerlerin sayısı 9'a çıktı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya 2 Şubat'ta düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda ölen askerlerin sayısı 9'a çıktı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Panjgur ve Naushki bölgelerinde orduya yönelik saldırı düzenlemesinin ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı belirtildi.
Açıklamada, Panjgur'da 8, Naushki'de 9 ve Balgatar'da 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği, operasyonlar sırasında 2 güvenlik gücünün daha yaşamını yitirmesiyle son 3 günde hayatını kaybeden asker sayısının 9'a yükseldiği aktarıldı.
Banjgur'da 2 Şubat'ta silahlı kişilerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirmiş, 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Naushki'de ise saldırganların güvenlik kampına sızmaya çalışması sırasında yaşanan çatışmada 4 asker hayatını kaybetmiş, 9 saldırgan öldürülmüştü.
Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıları üstlenmişti.
Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.??????????????