Son dakika haber... Pakistan'da okula terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı

ANKARA (İHA) - Pakistan'ın Peşaver kentinde 2014 yılında devlet okuluna düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler, Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 2014 yılında APS Ordu Devlet Okulu'na yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için Keçiören'de anma töreni düzenlendi. Törene Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Keçiören Belediyesi yetkilileri ve Pakistanlı diplomatlar ve elçilik görevlileri katıldı. Büyükelçi Qazi, 16 Aralık 2014'te APS Peşaver Okulu'na teröristlerin saldırdığını ve 132'si çocuk 140'tan fazla kişinin şehit edildiğini söyledi. Bu olayın Pakistan tarihindeki en trajik olaylardan birisi olduğunu dile getiren Qazi, her Pakistanlıyı şok ve acı içinde bıraktığını söyledi.

Büyükelçi Qazi, bu acılı günde hemen yardıma koşan ve Pakistan halkıyla güçlü dayanışma içinde bulunan Türkiye halkına teşekkür ederek, "Her bir şehit için bir ağaç diken Keçiören Belediyesi'nin bu moral verici jesti acılı aileler ve Pakistan ulusu için bir güç kaynağıdır. Bu çocuklarımızın anısını Türkiye'de sonsuza kadar canlı tutacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Qazi ve Keçiören Belediyesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler anısına yapılan anıta çelenk bırakarak, dua etti. - ANKARA