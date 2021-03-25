Son dakika haberi: Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haberi: Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından seyir halindeki bir minibüse ateş açıldı. Gilgit Polis Baş Müfettişi Mirza Hassan, Niltar Bala'ya doğru giden minibüste kadınların ve çocukların da olduğunu belirterek, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

(Abid Mazhar/İHA)

Son dakika haberi: Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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