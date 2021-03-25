Son dakika haber! Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haber! Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi... Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, minibüsün Gilgit'ten Niltar Bala'ya doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından hangi maksatla düzenlendiğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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