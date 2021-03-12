Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü
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Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü

12.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir madende, metan gazı patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir madende, metan gazı patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.

Yetkililer, eyaletin Marvar şehrinde bir madende metan gazının biriktiğini ve bu durumun patlamaya sebep olduğunu belirtti.

Patlamada 6 madencinin öldüğünü, 2'sinin ise yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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