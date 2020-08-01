Son dakika haber... Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Karaçi kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Pakistan'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Karaçi kentinde Tanzul İmam Camii'ne gelen cemaat yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadan saf tutarken, bazı vatandaşların maske taktığı görüldü. Bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Han, vatandaşları bayramın gerekliliklerini yerine getirmeye ve korona virüs salgınından en çok etkilenen yoksullara yardıma bulunmaya çağırdı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA