Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
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Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü

Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni'nin aracının yakınında meydana geldi.

Şahvani, patlamada Loni'nin de hafif yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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