Son dakika haber | Pakistan'da gıda fabrikasında yangın
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Son dakika haber | Pakistan'da gıda fabrikasında yangın

Son dakika haberi... Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde bir gıda fabrikasında yangın çıktı.

Son dakika haber | Pakistan'da gıda fabrikasında yangın
16.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:16

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde bir gıda fabrikasında yangın çıktı.

Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinin Kaliam Mor bölgesinde özel bir petrol şirketine ait gıda fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevlerin etrafta bulunan evlere de sıçradığı belirtildi. Pakistan ordusuna ait askeri bir uçak da yangına havadan müdahale etti. Fabrikada büyük maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Bazdar, yangının söndürülmesi için tüm kaynakların bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Bazdar, ayrıca yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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