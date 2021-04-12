Son dakika haber | Pakistan'da Fransız büyükelçinin gönderilmesini isteyen parti liderinin gözaltına alınması protesto edildi
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Son dakika haber | Pakistan'da Fransız büyükelçinin gönderilmesini isteyen parti liderinin gözaltına alınması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Pakistan'da Fransız büyükelçinin gönderilmesini isteyen parti liderinin gözaltına alınması protesto edildi

Son dakika haberlerine göre Pakistan'da Fransa Büyükelçisinin gönderilmesini isteyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin lideri Saad Rizvi'nin gözaltına alınması ülkenin çeşitli şehirlerinde protestolara yol açtı.

Pakistan'da Fransa Büyükelçisinin gönderilmesini isteyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin lideri Saad Rizvi'nin gözaltına alınması ülkenin çeşitli şehirlerinde protestolara yol açtı.

TLP yetkilileri, parti lideri Rizvi'nin Lahor'da güvenlik birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

TLP Başkan Yardımcısı Seyid Zahirül Hasan Şah, yayınladığı video mesajında, hükümetin "haydutluk" başlattığını belirterek, destekçilerini hükümetin eylemine karşı sokağa davet etti.

Şah, mesajında, "Yollarda ve her nerede iseniz protesto gösterisi düzenleyin ve tüm ülkeyi kilitleyin." ifadelerini kullandı.

Yollar trafiğe kapandı

Rizvi'nin gözaltına alındığını öğrenen destekçileri ise başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Ravalpindi, Multan ve Karaçi'de yolları trafiğe kapatarak gösteri düzenledi.

Ravalpindi'de TLP yanlıları binalara ve çevredeki araçlara taş ve sopalarla saldırdı.

Öte yandan Ravalpindi ile İslamabad arasındaki giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı.

TLP lideri Rizvi, hükümete çağrıda bulunarak, 20 Nisan'a kadar Fransa Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesini aksi halde ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini belirtmişti.

Rizvi ayrıca Fransız ürünlerinin boykot edilmesini de talep etmişti.

Anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen sene kasımda ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri düzenleyen TLP'nin hükümet ile bir anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Saad Rizvi tarafından basınla paylaşılan ve eski İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunduğu anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.

???????Pakistan'ın Paris Büyükelçisi Muinül Hak, geçen sene ağustosta ülkenin Pekin Büyükelçisi olarak atanmıştı. İslamabad yönetimi Paris'e yeni büyükelçi atamamıştı.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Rawalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin, Sindh Eyalet Meclisinde iki temsilcisi bulunuyor.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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