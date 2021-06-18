Son dakika haber: Pakistan'da eyalet bütçesini protesto eden muhalif milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bütçe oturumunu protesto etmek için parlamentonun dışında gösteri düzenleyen muhalefet partilerinden milletvekilleri ile polis arasında arbede yaşandı.