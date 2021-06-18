Son dakika haber: Pakistan'da eyalet bütçesini protesto eden muhalif milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı
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Son dakika haber: Pakistan'da eyalet bütçesini protesto eden muhalif milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı

Son dakika haber: Pakistan'da eyalet bütçesini protesto eden muhalif milletvekilleri ile polis arasında arbede çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bütçe oturumunu protesto etmek için parlamentonun dışında gösteri düzenleyen muhalefet partilerinden milletvekilleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bütçe oturumunu protesto etmek için parlamentonun dışında gösteri düzenleyen muhalefet partilerinden milletvekilleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyalet bütçesine kalkınma projelerinin dahil edilmediği gerekçesiyle son birkaç gündür Belucistan genelinde yolları kapatıp duruma tepki gösteren muhalefet partilerinden milletvekilleri, bugün meclis dışında destekçileriyle gösterilerini sürdürdü.

Polis, muhalif milletvekillerinin, bütçe oturumunu engellemek için Belucistan Meclisinin 4 kapısını kilitlediğini belirtti.

Parlamentonun kapılarını açmaya çalışan polis ile protestocular arasında, sözlü atışmalar sonrası arbede çıktı.

Emniyet güçleri, kalabalığı dağıtmak için copla müdahale ederken, göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı. Çıkan olaylarda bir milletvekili yaralandı.

Muhalif partiler, hükümetin bütçede kalkınma projelerini görmezden geldiğini söylüyor. Göstericiler, bu projeler bütçeye eklenene kadar protestolarını sürdüreceğini kaydediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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