Son dakika: Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika: Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı Pakistan'da bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'da bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir evin çatısı çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri çatının bir anda çöktüğünü ifade ederken, enkaz altındaki 7 kişi çıkartıldı. Yaralıların kaldırıldığı Khyber Eğitim Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ülkede etkili olan şiddetli yağışların birçok yapıyı riskli hale getirdiği belirtilirken, birçok kişinin sert hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi.

Son dakika: Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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