Son dakika haber... Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırılarda bir polis öldü
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Son dakika haber... Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırılarda bir polis öldü

Son dakika haber... Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırılarda bir polis öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Peşaver şehrinde aşı yapan sağlık ekibini koruyan emniyet mensubunun evine dönerken motosikletli silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi.

Güney Veziristan bölgesinde de çocuk felci aşısı yapan sağlık personeline eşlik eden polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Her iki saldırıda da sağlık ekibinden yaralanan olmadı.

Söz konusu saldırılar, hükümetin eyaletin 18 bölgesinde 30 Temmuz'da başlattığı çocuk felci aşılama kampanyasının ardından geldi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Hükümet, çocuk felci vakalarının 2017'deki orana düşürülmesini hedefliyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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