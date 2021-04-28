Son dakika haber | Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber | Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber | Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın güvenlik kuvvetlerine ait bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir polis öldü, 5'i yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın güvenlik kuvvetlerine ait bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir polis öldü, 5'i yaralandı.

Yetkililer, Belucistan'ın Killa Abdullah bölgesine bağlı Çaman şehrinde güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Saldırıda bir polis ölürken, 5'i de yaralandı.

Saldırı, kasabaya 75 kilometre uzaklıktaki Ketta şehrine gelen Başbakan İmran Han'ın günübirlik ziyareti sırasında yaşandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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