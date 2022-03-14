Son dakika haberi | Pakistan'da AVM'de yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Pakistan'da AVM'de yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 4 katlı bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 400 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 4 katlı bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 400 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Lahor kentindeki Pace Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler dört katlı AVM'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarında kısa sürede yayıldı. Olay yerine 20'den fazla itfaiye aracı ile en az 50 itfaiye eri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, AVM'deki en az 400 dükkanın kullanılamaz hala geldiği belirtildi.

(ABİD MAZHAR/ İHA)

Son dakika haberi | Pakistan'da AVM'de yangın

Son dakika haberi | Pakistan'da AVM'de yangın

Son dakika haberi | Pakistan'da AVM'de yangın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

alışveriş, Pakistan, Pencap, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title