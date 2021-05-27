Son dakika haber: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamaya göre, Ketta şehrinin Killi Agbarh kasabasında teröristlerin saklandığına ilişkin istihbarat alan güvenlik kuvvetleri bölgeye operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup sözde üst düzey komutanı olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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