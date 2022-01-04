Son dakika haber! Pakistan'da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Pakistan'da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı

Son dakika haber! Pakistan'da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın Pencap eyaletinde 2 otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 2 otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrinde zıt yönde gelen 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Pakistan polisi, ön raporlara göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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