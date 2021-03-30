Son dakika haber! Pakistan, Çin'den 3 milyon dozluk CanSino aşısının ham maddesini ithal edecek
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Son dakika haber! Pakistan, Çin'den 3 milyon dozluk CanSino aşısının ham maddesini ithal edecek

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pakistan, Çin'den 3 milyon dozluk CanSino aşısının ham maddesini ithal edecek

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın, Çin'den 3 milyon dozluk CanSino yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ham maddesini ithal edeceği bildirildi.

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Pakistan'ın, Çin'den 3 milyon dozluk CanSino yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ham maddesini ithal edeceği bildirildi.

Pakistan'ın virüs ve salgınla mücadele stratejisinden sorumlu Asad Umar, yaptığı açıklamada, nisan ortasına kadar Çinli CanSino Biologics'ten sterilizasyonu, ayarlanması ve paketlenmesi Pakistan'da yapılmak üzere 3 milyon dozluk CanSino aşısı ham maddesi alacaklarını belirtti.

Umar, bu amaçla özel teçhizatlar temin edildiğini ve çalışma ekipleri oluşturulduğunu kaydetti.

Bu arada, Pakistan'ın 1 hafta içinde CanSino ve Sinopharm'dan 1 milyon dozdan fazla aşı teslim almasının planlandığı bildirildi.

Pakistan'ın CanSino'nun 3. faz denemelerine katıldığı ve bunun sonucunda semptomatik vakaları önlemede aşının yüzde 65,7 etkili olduğu aktarıldı.

CanSino, Pakistan'ın Sinopharm, Rus Sputnik V ve Oxford-AstraZeneca'nın ardından onayladığı 4. aşı oldu.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 84 kişide virüs görülmesiyle toplam vaka sayısı 663 bin 200'e yükseldi.

Bunun, 4 bin 471 vakanın görüldüğü 22 Haziran 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Ölenlerin sayısı 100 artışla 14 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı 600 bin 278'e çıktı. Pakistan'da 24 Aralık 2020'de bir günde 111 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Senatör Faysal Cavid Han, 20 Mart'ta Kovid-19'a yakalanan Başbakan İmran Han'ın iyileştiğini açıkladı.

Endonezya AstraZeneca aşısının kullanımına tekrar başlayacak

Bu arada, Endonezya hükümeti, Kuzey Sulawesi eyaletinde yan etkilerine ilişkin raporlar nedeniyle kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının tekrar kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Hükümetin Kovid-19 aşılama programı yetkililerinden Hindra Irawan Satari söz konusu yan etkileri tek tek gözden geçirdiklerini ve 4 kişinin haricinde tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiğini belirtti. Satari, 4 kişinin de gözetim altında olduğunu vurguladı.

Ülkede 16 Mart'ta eyalette 3 bin 990 kişiye söz konusu aşı yapılmış ancak bu kişilerin bazılarında kusma, ateş, üşüme, kemik ağrısı ve mide bulantısı gibi yan etkiler görülmüştü. Ülkede bugüne kadar 7,7 milyon kişi tek doz, 3,5 milyon kişi de çift doz olmak üzere aşı vuruldu.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 682 artışla 1 milyon 505 bin 775'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artışla 40 bin 754'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 877 artışla 1 milyon 342 bin 695'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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