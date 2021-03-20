Son dakika haber... Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

20.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:06
Son dakika haber... Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gündem haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakan'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Han'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde karantina altında olduğunu aktardı.

Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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