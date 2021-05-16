Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han ile Malezya'nın eski Başbakanı Muhammed, Filistin'deki durumu görüştü

Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han ile Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed Filistin'deki durumu ele aldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed Filistin'deki durumu ele aldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir, Filistin'deki durumu görüşmek üzere Pakistan Başbakanı Han'ı telefonla aradı.

Görüşmede Han ve Mahathir, İsrail'in masum ve savunmasız Filistinlilere yönelik saldırganlıklarını güçlü şekilde kınayarak Filistin halkı ile de dayanışmalarını vurguladı.

Han ve Mahathir???????, İsrail'in devam eden saldırılarının durdurulması, sivillerin korunması, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barış için gerekli adımların atılması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı