Son dakika haber! Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 2'si daha serbest bırakıldı
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Son dakika haber! Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 2'si daha serbest bırakıldı

03.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:07
Son dakika haber! Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 2'si daha serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberine göre İran, ülkede terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından 2018'de Pakistan topraklarına kaçırılan sınır muhafızlarından 2'sinin daha serbest bırakıldığını duyurdu.

İran, ülkede terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından 2018'de Pakistan topraklarına kaçırılan sınır muhafızlarından 2'sinin daha serbest bırakıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce kaçırılan askerlerin kurtarılması amacıyla dün gece başarılı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyon sonucu, "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından rehin alınan 2 sınır muhafızının daha serbest bırakıldığı ve askerlerin ülkeye getirildiği belirtildi.

Açıklamada başka ayrıntı paylaşılmadı.

Kaçırılan 12 askerden 9'u daha önce kurtulmuştu

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 16 Ekim 2018'de 12 güvenlik görevlisi "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu. Askerlerden 5'i, 15 Kasım 2018'de serbest bırakılmış, 21 Mart 2019'da da 4 İran askeri Pakistan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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