Son dakika haber... Pakdemirli: "Pandemi süreci, tarımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi" Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu. (3) Kaynak: AA