Son dakika haber... Pakdemirli: "Pandemi süreci, tarımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi"
Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu.
14.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:12
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu. (3)
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Kaynak: AA