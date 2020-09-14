Son dakika haber... Pakdemirli: "Pandemi süreci, tarımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi"
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Son dakika haber... Pakdemirli: "Pandemi süreci, tarımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi"

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu.

14.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:12

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu. (3)

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Son dakika haber... Pakdemirli: 'Pandemi süreci, tarımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi'

Kaynak: AA

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