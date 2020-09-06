Son dakika haber... Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı"
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Son dakika haber... Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı"

Son dakika politika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı.

06.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor."

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Son dakika haber... Pakdemirli: 'Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı'

Kaynak: AA

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