Son dakika haber... PAB Başkanı Barron: "Demokrasiyi yaygınlaştırmamız lazım" Son dakika habere göre TBMM Başkanı Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların yeniden yapılanması için ilk öneriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür' derken BM'nin bu yapısal sorununa açıktan ve altını çizerek temas etti.

TBMM Başkanı Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların yeniden yapılanması için ilk öneriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür' derken BM'nin bu yapısal sorununa açıktan ve altını çizerek temas etti. Bu öneri başta hayali bir itiraz gibi görüldü ama şimdi BM Genel Sekreterliği başkanlığında BM'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir proje üzerinde çalışılıyor." dedi.

Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron ile Meclis'te düzenlenen "Parlamentolararası Birlik'in 130. Yıl dönümü Kitabı"nın tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan PAB Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, dünya nüfusunun tamamına yakınının, milletvekilleri aracılığıyla PAB çatısı altında temsil edildiğini belirtti.

PAB'ın çalışmalarına değinen Kan, pandemi nedeniyle PAB Genel Kurul toplantısının ertelendiğini, son toplantılarını da dijital ortamda yaptıklarını söyledi.

PAB Başkanı Gabriel Gabriela Cuevas Barron da BM'nin 75 yıl önce, PAB'ın ise BM'den daha önce kurulduğunu anımsattı.

PAB'ın 131 yıl önce kurulduğu dönemde, ülkelerin sadece yüzde 11'inde demokrasi olduğunu dile getiren Barron, "Şimde yüzde 55'inde demokrasinin olduğunu görüyoruz ama bu yeterli değil. Bizim demokrasiyi daha da yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü demokrasi, hükümetlerin insanlara hizmet ettiği bir sistemdir. Bu nedenle yüzde 55 yeterli bir oran değil. Demokrasiyi yaygınlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Barron, kadın ve gençlere de daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, parlamentolarda gençlerin ve kadın siyasetçilerin artmasından yana olduklarını ifade etti.

"PAB'ın çalışmalarını gönüllü olarak destekliyoruz"

TBMM Başkanı Şentop da konuşmasında, Türkiye'nin iki nedenden dolayı PAB'a önem verdiğini anlattı. Şentop, PAB'ın uzun süredir varlığını ve etkinliğini ispat etmesi ve dünyada uluslararası kuruluşlar alanındaki büyük değişimi yönetebilecek bir kuruluş olmasından dolayı PAB'ı önemsediklerini söyledi.

Şentop, PAB'ın parlamenter diplomasiyi esas alan çok eski bir uluslararası kuruluş olduğunu, toplumlar arasındaki ilişkileri onarıcı ve yönlendirici etkiler yaptığını, bu nedenle de PAB'ın çalışmalarına gönüllü olarak destek verip, katkı sunduklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin daha önce PAB'ın bastığı kitabı ilk defa tercüme ettiren ülke olduğunu, şimdi de ilk kez "Parlamentolararası Birlik'in 130. Yıl dönümü Kitabı"nı bastığını söyledi.

PAB'ın 1889 yılında kurulduğuna ve dünyada uluslararası alanda kurulan en eski birlik olduğuna işaret eden Şentop, PAB'ın kuruluşundan sonra, iki dünya savaşı başta olmak üzere birçok önemli olayın yaşandığını, PAB'ın her türlü gelişmelere karşı varlığını sürdürdüğünü belirtti.

"BM'de yapısal sorunlar var"

BM'nin son 25 yıllık tutumuna değinen Şentop, "BM'nin kuruluş amacındaki hedefleri gerçekleştiremediği gibi bu amacından da uzaklaştığını görüyoruz. BM'nin temel hedefi dünyada barışı sağlamak ama bunu gerçekleştiremiyor. Çünkü kuruluşu itibarıyla yapısal bir sorun var. Beş ülke, her biri ayrı ayrı BM üzerinde tekel kurmuş durumda. BM'ye üye bütün ülkeler bir karar alsa, bu beş ülkeden biri veto etse karar hükümsüz hale geliyor. Böyle bir ortamda bu beş ülke son kararı veriyor. Böyle bir yapı belki İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası konjonktörel olarak anlayışla karşılanabilir ama bu yapının şimdi dünyada barışı sağlamaya imkanı yok." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) ilgili tartışmanın yaşandığını ve ABD'nin DSÖ'ye desteğini çektiğini açıkladığını anımsatan Şentop, "Uluslararası kuruşlarda ciddi sorunlar var. Bunlar amaçlarını gerçekleştiremediler. Çünkü yapısal problemler var. Bunun için uluslarası kuruluşların yeniden yapılanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Şentop, "BM gibi uluslararası kuruluşların yeniden yapılanması için ilk öneriyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanımız, 'dünya beşten büyüktür' derken BM'nin bu yapısal sorununa açıktan ve altını çizerek temas etti. Bu öneri başta hayali bir itiraz gibi görüldü ama şimdi BM Genel Sektlerliği Başkanlığında BM'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir proje üzerinde çalışılıyor." diye konuştu.

"Pandemi sürecinde ülkeler kendi içine kapandı"

Pandemi sürecinde dünyada yaşananlara da değinen Şentop, bu süre zarfında dünyanın yeni şeyler de öğrendiğini kaydetti.

Salgın sürecinde ülkelerin kendi içine kapandığını, birçok ülkenin birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyduğunu ifade eden Şentop, "Fransa ve Almanya kendi toplumunu salgın sürecinden korumak için başka toplumları düşünmeden, onların aleyhine olacak adımlar atmayı tereddütsüz tercih etti. Biz her toplumun kendi karakterinin gereğini yapacağına olan inancımızdan çok fazla tuhaf bir yaklaşım içinde değiliz. Türkiye önce kendi içinde salgınla ilgili tedbirler alarak halk sağlığıyla olan süreci çok iyi yönetti. Türkiye bununla kalmadı, kendisinden yardım talebinde bulunan 150'ye yakın ülkeye yardım etti. ABD, İngiltere, Afrika ve Ortaasya'ya kadar birçok ülkeye maskeden solunum cihazına kadar eldeki imkanları ölçüsünde paylaşmayı tercih etti." şeklinde konuştu.

Şentop, pandemi sürecinde bencil politikaların yanında dayanışmaya dayanan bir tavrın da görüldüğünü Türkiye'nin de dayanışmada yana bir tutum sergilediğine dikkati çekti.

Mustafa Şentop, küresel bir dünyada toplumların içine kapanması ve sınırlarının kapanmasının imkansız olduğunu, önümüzdeki dönemlerde uluslararası alanda toplumlar arasında dayanışma ve işbirliğinin artacağına inandığını söyledi.

Toplantının ardından TBMM Başkanı Şentop ve PAB Başkanı Barron birbirlerine hediye taktim etti.

Şentop, 15 Temmuz hain darbe girişinde bombalanan yerler ile tadilat çalışmaları devam eden Genel Kurul Salonunu Barron'a gösterdi.

Kaynak: AA