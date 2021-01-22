Son dakika haber | Öztrak: "Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusumuzun en az yüzde 60-70'inin aşılanması gerekiyor"
22.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:20
Son dakika haber... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi
Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı