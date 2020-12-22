Son dakika haber! Özkan Sümer hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Özkan Sümer hayatını kaybetti

22.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:45
Son dakika haber! Özkan Sümer hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı.

Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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