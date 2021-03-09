Son dakika haber! Özgecan Aslan Koşusu'nu İngiliz safkan "Headman" kazandı

Son dakika spor haberine göre Türkiye Jokey Kulübünce "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu, Adana'da yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübünce "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu, Adana'da yapıldı.

Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, Sanem Kahraman'a ait "Headman" isimli at kazandı.

Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Headman" isimli atı, jokeyliğini Ayhan Kurşun'un yaptığı "Into" ve jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Mavi çocuk" takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt