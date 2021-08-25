Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
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Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de 5 katlı bir metruk binanın giriş katında 1 kişinin cesedi bulundu.

Şişli'de 5 katlı bir metruk binanın giriş katında 1 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın önünde dolaşan bir vatandaş bir kişinin kımıldamadan yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerin haber verdi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu. Metruk binada yaşayan bir kişi ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapmak üzere savcı geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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