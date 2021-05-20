Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı
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Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı

Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesine uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen uğurlama töreninde yapılan duaların ardından yakınları ile vedalaşan Özel Harekat polisleri, operasyon bölgesine doğru yola çıkarken duygu dolu anlar yaşandı.

Gerçekleşen törene Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile polislerin aileleri katıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı
Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı
Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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