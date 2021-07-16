Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI
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Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SAMSUN'da tartıştığı eşi Emrullah Çitil'i (31) tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN'da tartıştığı eşi Emrullah Çitil'i (31) tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çitil, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil'e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında 3 yaşındaki oğullarının da evde olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan Çitil emniyetteki işlemlerinin ardından 'Eşi kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Çitil, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi. Mahkemece tutuklanan Çitil cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI
Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI
Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI
Son dakika haberleri! ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
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