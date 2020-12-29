Çocukların 3 saatlik kızak keyfi

- (Özel haber) Çocukların 3 saatlik kızak keyfi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın keyfini kızak kayarak çıkardı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocuklar, 3 saatlik zamanlarını kızak kayarak geçiriyor. Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ'de ikamet eden ve güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, kısıtlamanın olmadığı 13.00 ila 16.00 saatlerinde kendilerini dışarı attı. Ellerine aldıkları poşetlerle üç saatlik dışarı çıkma zamanlarını kayarak geçiren çocuklar, korona virüs pandemisinin bitmesini arzu ettiklerini söylediler.

Zamanlarını sürekli evde geçirdikleri için çok sıkıldıklarını aktaran çocuklar, "Şu anda sokağa çıkma yasağımız yok. Bizde kızak kayarak, kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak zamanımız geçireceğiz. Üç saat yetmiyor biraz daha süremiz fazla olsaydı. Tek isteğimiz 2021 yılında bu korona virüsün bitmesidir. Çünkü okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik" dediler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ