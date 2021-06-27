Son dakika haber... (Özel Haber) Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.