Son dakika haber... (Özel Haber) Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü
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Son dakika haber... (Özel Haber) Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü

Son dakika haber... (Özel Haber) Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir gölde yüzen çocuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısıtlama kurallarının geçerli olduğu son pazar gününde gölde yüzen ve birbirleri ile oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... (Özel Haber) Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü - Haberler
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