Son dakika haber! Özbekistan ve Rusya savunma bakanlıkları 2021-2025 yıllarına yönelik stratejik ortaklık programı imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Özbekistan ve Rusya savunma bakanlıkları 2021-2025 yıllarına yönelik stratejik ortaklık programı imzaladı

Son dakika haber! Özbekistan ve Rusya savunma bakanlıkları 2021-2025 yıllarına yönelik stratejik ortaklık programı imzaladı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın Buhara şehrinde Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya gelerek, iki ülke arasında askeri alandaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede Kurbanov, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini somut içerikle doldurmak açısından Rusya ile ikili ve çok taraflı ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini kaydederek, ülkesinin savunma ve bölgesel güvenlik alanında Rusya ile çok yönlü iş birliğini daha da genişletmekten yana olduğunu belirtti.

Şoygu da iki ülke arasındaki askeri alandaki iş birliğinin geliştirilmesi için ilk defa askeri alanda stratejik ortaklık programının geliştirildiğini kaydetti. İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin öncelikleri arasında Özbekistan silahlı kuvvetlerinin muharebe potansiyelinin güçlendirilmesi ve askeri personelin eğitilmesi olduğunu kaydeden Şoygu, Özbekistan'ın ülkesinin Orta Asya bölgesindeki stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

Şoygu, 2. Dünya Savaşı sırasında Özbek halkının faşizme karşı kazanılan zafere katkılarını anlatan arşiv belgelerini hediye ettiği Özbek mevkidaşı Kurbanov'u Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı, Uluslararası Askeri-Teknik Forumu ve Uluslararası Ordu Oyunları'na davet etti.

Görüşmenin ardından Şoygu ve Kurbanov, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu
Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Derya Yanık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Özbekistan ve Rusya savunma bakanlıkları 2021-2025 yıllarına yönelik stratejik ortaklık programı imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:26:46. #1.16#

title