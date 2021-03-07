Son dakika haber... Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışında konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin 2021'de Semerkant'ta Başkonsolosluk açmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne kendine özgü bir hediyesi diye düşünüyorum.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin 2021'de Semerkant'ta Başkonsolosluk açmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne kendine özgü bir hediyesi diye düşünüyorum." dedi.

Kamilov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Semerkant Valisi Erkincan Turdimov, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alişir Agmzahocayev'in katılımıyla düzenlenen Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Kamilov konuşmasında, Türkiye'nin Semerkant'ta Başkonsolosluğunu açmasıyla ilgili olarak "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke olan Türkiye, 28 Nisan 1992'de Taşkent'te büyükelçilik açan ilk yabancı devlet olmuştur. Şimdi ise Türkiye, Semerkant'ta ilk ülkelerden biri olarak Başkonsolosluğunu açıyor. Bu vaka, birkaç yönden önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Özbekistan'da hem büyükelçiliğinin hem de başkonsolosluğunun bulunmasının ikili ilişkilerin üst düzeyde olduğunu gösterdiğini kaydeden Kamilov, "Semerkant Başkonsolosluğunun 2021'de açılması da çok anlamlı. Bu, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne kendine özgü bir hediyesi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Semerkant Başkonsolosluğunun iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğinin ve bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etki edeceğini vurgulayan Kamilov, 2018'de İstanbul ile Semerkant arasında uçak seferlerinin başlatılmasının ardından Türkiye'den Semerkant'a gelenlerin sayısının arttığını aktardı.

Kamilov, ayrıca son yıllarda Semerkant'ta Türk sermayesi ile kurulan şirketlerin sayısının giderek arttığını, günümüzde Semerkant'ta 100'den fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının önderliğinde son 4 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde gelişerek kalite açısından tamamen yeni, stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını ifade eden Kamilov, günümüzde iki ülke arasında siyasi, diplomatik, güvenlik, askeri, askeri-teknik, ticari-ekonomik, kültürel-beşeri ve diğer alanlardaki çok yönlü ilişkilerin hızla geliştiğini sözlerine ekledi.

Kamilov, Özbekistan yönetimi ve hükümeti adına, yurt dışındaki Türk diplomatik temsilcilik arasında Semerkant'taki Başkonsolosluğunun da yer almasından dolayı Türk kardeşlerini içten dileklerle kutlayarak, başkonsolosluğun faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov