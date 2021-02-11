Son dakika haber... Özbekistan'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama hazırlığı
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Son dakika haber... Özbekistan'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama hazırlığı

11.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:20
Son dakika haber... Özbekistan'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama hazırlığı

Son dakika gelişmesine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bir ay içinde ilk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacakların listesinin oluşturulmasını istedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bir ay içinde ilk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacakların listesinin oluşturulmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, düzenlediği toplantıda, ülkedeki vatandaşların aşılanması için hazırlıkların başlatılması gerektiğini kaydetti

Sağlık Bakanlığına bir ay içinde ilk etapta aşılanacakların belirlenerek elektronik listesinin hazırlanması talimatını veren Mirziyoyev, aşılama süreci için ülke genelinde 3 bin aşı merkezinin oluşturulmasını, ayrıca uzak bölgelerde yaşayan halkın aşılanması için 800 mobil ekibin kurulmasını da istedi.

Daha önce, Özbekistan Sıhhi Epidemiyolojik ve Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Batır Kurbanov, ülkede yeni tip koronavirüse karşı aşılamanın mart ayında başlayacağını ve 2021'in sonuna kadar ülke ahalisinin yüzde 20'sine tekabül eden 7 milyon kişinin aşılanacağını belirterek, bu süreçte yaşlılar ve sağlık personeline öncelik verileceğini belirtmişti.

Son 24 saatte ülkede toplam vaka sayısı 66 artarak 79 bin 303'e, iyileşenlerin sayısı da 78 artarak 77 bin 726'ya ulaştı. Kovid-19 tespit edilen 955 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da, Kovid-19'un mutasyonunun sıkça görüldüğü bazı ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişi ve bu ülkelerden Özbekistan'a uçak seferlerinin düzenlenmesine ilişkin 1 Mart'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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