Son dakika haber... Özbekistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 3 ayın ardından yeniden 100'ün üstüne çıktı

Özbekistan'da, yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en son 24 Aralık 2020'de 112 olan günlük vaka sayısı, yaklaşık 3 ayın ardından yeniden 100'ün üstüne çıktı.

Geçen hafta içinde yaklaşık 40 civarında saptanan günlük vaka sayısının hafta sonu 80'in üstüne yükseldiği ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 111 arttı.

Böylece, toplam vaka sayısı 80 bin 678'e çıkarken, salgında iyileşenlerin sayısı 89 artışla 79 bin 331 oldu.

Ülkede kayda geçen yeni vakaların 93'ünün Taşkent'te saptanması üzerine toplanan büyükşehir belediye meclisi, başkentte sıhhi ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin sıkı bir şekilde denetlenmesi yönünde karar aldı.

Meclis ayrıca Taşkent'teki toplu taşıma araçlarında dezenfektan çalışmalarının artırılmasını, her gün toplu taşıma sürücülerinin ateşlerinin ölçülmesini ve maskesiz yolcuların toplu taşıma araçlarına katiyen alınmamasını karara bağladı.

Öte yandan, bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre, yurt dışından gelenler 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu sunması durumunda sınır kontrol noktalarında zorunlu Kovid-19 testi yaptırmayacak.

PCR testi olmayanlar ise havaalanı veya tren istasyonlarında kurulan test merkezlerinde hızlı Kovid-19 testine tabi tutulacak.

Özbekistan'da Kovid-19 tespit edilen 725 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov