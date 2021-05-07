Son dakika haber! Özbekistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma etkinlikleri yapılmayacak
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Son dakika haber! Özbekistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma etkinlikleri yapılmayacak

Son dakika haber! Özbekistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma etkinlikleri yapılmayacak
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü etkinlikleri ülke genelinde yasaklandı.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü etkinlikleri ülke genelinde yasaklandı.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine halk sağlığının korunması ve salgın durumunun ciddileşmesinin önlenmesi amacıyla 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü ile ilgili tüm toplu etkinlikler iptal edildi.

Komisyon kararıyla, sadece Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylanan, az sayıda devlet erkanı ve savaş gazilerinin katılacağı 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü resmi etkinliğinin yapılmasına izin verilirken, bu etkinliğin de salgın tedbirlerine uyularak yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Taşkent Büyükşehir Belediyesinin 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferle ilgili 9 Mayıs'ta düzenleyeceği "Ölümsüz Alay" yürüyüşüne de izin verilmedi.

Günlük Kovid-19 vakası sayısının yıl başından beri ilk defa 500'e yaklaştığı Özbekistan'da 93 bin 597 vaka tespit edilirken, virüs saptanan 89 bin 338 hasta iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 ölümün gerçekleştiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 660'a çıktı. Ülkedeki hastanelerde 3 bin 599 hastanın tedavisi sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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