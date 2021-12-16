Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı. M.H. ifadesinde, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Ibatova'nın başına darbe aldığı ve boğazının sıkıldığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, dün, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. M.H. ve Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova birlikte otele gelerek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, odaya giren görevliler Lola Ibatova'yı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Lola Ibatova'nın öldüğünü belirledi.

M.H emniyetteki sorgusunun ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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