Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü - Haberler
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Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı. M.H. ifadesinde, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Ibatova'nın başına darbe aldığı ve boğazının sıkıldığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, dün, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. M.H. ve Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova birlikte otele gelerek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, odaya giren görevliler Lola Ibatova'yı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Lola Ibatova'nın öldüğünü belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Lola Ibatova ile birlikte otele gelen kişinin M.H. olduğunu tespit etti. Bu sırada olayı öğrenen M.H.'nin yakınları otele gelerek, polise durumu anlattı. Polis ekibi eve giderek M.H.'yi gözaltına aldı. Birkaç gün sonra askere gidecek olan M.H. ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.

Başına darbe aldığı, boğazının da sıkıldığı ihtimali üzerinde durulan Lola Ibatova'nın ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası belli olacağı belirtildi.

M.H emniyetteki sorgusunun ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.


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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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